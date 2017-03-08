經典賽》心疼球員 林智勝太太嗆酸民：吃檸檬就飽了！

大師兄林智勝多年來為台灣批上戰袍出征，網路上的酸民們不時就留言謾罵，讓林智勝的太太王薇欣轉PO了一篇文章並嗆酸民「吃檸檬就飽了」。（資料照，記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕2017棒球經典賽火熱開打，台灣今晚將對戰荷蘭、爭取晉級機會！不過，昨日台灣對戰以色列時狀況連連，許多網友們在網路上怒罵，作家瞿欣怡為此在臉書上撰文，呼籲大家好好幫球員們加油、不要再酸了。台灣隊隊長林智勝的太太王薇欣轉PO這篇文章，並且嗆聲酸民：「吃檸檬就飽了。」

作家瞿欣怡在臉書上感性撰文為台灣隊球員發聲，隊長林智勝的太太王薇欣在文章下回應「失眠兩三天」。（圖擷取自瞿欣怡臉書頁）

瞿欣怡感性的PO文表示，「看經典賽時一直在想，什麼樣的傻瓜才會站在那裡挑戰極可能會輸的比賽？他們打一輩子棒球，會不知道前面的高牆有多難跨越嗎？他們是用什麼樣的勇氣跟鬥志站在那裡？」

「再講回我們微小的台灣，面對整個龐大的世界，我們那麼小，資源那麼少；放到棒球比賽也一樣，面對這麼懸殊的資源，還是有人很努力啊。還是有人不放棄啊。不管是在哪一個行業，還是有很多很多人在拚了命地努力。就像我們每天都會碰到很多挫折，然後跟自己說「不要放棄、不要放棄」，跟球員是一模一樣的努力。只是他們會在很多人面前失敗，而我們只會自己抱著自己的失敗。」

並且指出：「台灣的處境很艱難，我不懂對這些球員有什麼好酸。好好看球，好好幫他們加油，很難嗎？還有兩場，有什麼好嘲笑跟看衰啊？萬一失敗了，回來繼續努力啊。他們沒有搞砸你的人生，也沒有搞砸你的生活，不用那麼激動。」

此文一出，大師兄林智勝的愛妻有感而發的轉載了這篇文章，並且表示：「我寫不出來這樣的文章，但是一字一句都寫在我的心裡！吃檸檬就飽了啊！」此外，王薇欣不捨的說：「連我這個眷屬都失眠兩三天了，就不相信他們睡多好！」