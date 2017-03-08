經典賽》韓球探看台以戰：捕手要讓投手穩定

郭俊麟0.2局被以色列打退場。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣首戰敗給以色列，晉級之路坎坷，今晚對戰荷蘭非贏不可，有南韓球探昨天觀戰點出台灣隊的問題，也指出主戰捕手鄭達鴻應在先發投手郭俊麟不穩時給予安定。

郭俊麟昨天擔任以色列一戰先發投手，開賽就頻頻挨打，被打8支安打失掉4分責失，南韓球探說，在郭俊麟出現控球不穩時，以色列打者抓緊不有力的變化球，郭俊麟也因此緊張，此時搭檔鄭達鴻應上去讓投手安心，或改配郭俊麟拿手的球路對付打者，「可是他這方面失敗，所以我有點懷疑為什麼林琨笙沒上來。」

南韓球探還說，短期比賽最重要的是防守和穩定的問題。今晚台灣隊將戰荷蘭，捕手也從鄭達鴻換成林琨笙，談到荷蘭最大特點，南韓球探表示，內野都是大聯盟主力，打擊能力強，就連南韓都需要很多投手對付他們。台灣已有1敗在身，今晚必須擊敗荷蘭才能免於淘汰的命運。

台灣隊今天由捕手林琨笙搭配宋家豪。（特派記者陳志曲攝）