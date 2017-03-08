中職》道恩斯首局爆4分 猿隊不敵起亞虎

道恩斯（右）。（資料照，記者徐正揚攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕Lamigo桃猿隊今和起亞虎二軍自辦熱身賽交手，猿隊打擊火力不俗，但先發投手洋投道恩斯首局就陷亂流失4分，終場6:8不敵起亞虎。

猿隊洋投道恩斯投4局，首局被連續擊出3支安打，之後送出保送掉分，單局被擊出4支安打失4分，但後3局未再失分。5局下猿隊換上游朝惟，但被擊出4支安打失3分，沒有解決任何人次退場，接手的鄭承浩止住對方攻勢，6局下朱俊祥則再失1分。

打擊方面，猿隊楊岱均3、4兩局正好都擔任攻勢開啟者，兩個半局都率先敲安上壘，3局上猿隊詹智堯、王柏融敲安，林泓育補上二壘安打，單局猿隊攻下4分，4局上則進帳1分。

林泓育。（資料照，記者徐正揚攝）