經典賽》台灣昨對以色列9下大反攻 韓媒：精神仍可敬

台灣昨不敵以色列。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓在本次經典賽中先後不敵以色列、荷蘭，吞下二連敗，韓媒更擔心，萬一明天不敵台灣隊，將面臨分組排名墊底，下屆經典賽就得從資格賽打起。

先前熱身賽時，韓職警察廳總教練柳承安曾表示，A組以台灣隊最弱，也有不少韓媒認同這樣的說法，不過就在南韓吞下二連敗後，有南韓媒體提到，假如南韓明天連台灣都輸，下屆經典賽就要從資格賽打起，這對於南韓棒球將造成莫大衝擊。

韓聯社報導指出，南韓今年成功爭辦WBC，就是希望能一掃2013年時首輪出局的陰霾，不料正式比賽卻分別以1：2、0：5吞下敗仗，兩場比賽只拿了1分，打線大當機，明天要擊敗台灣，也有一定難度。

此外，韓聯社也提到，賽前被評為A組最弱的台灣，昨天雖然以7：15不敵以色列，但大比分落後的情況下，9局下半還能不放棄，連續敲出安打，添一些分數，這樣的精神仍可敬。