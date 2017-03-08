經典賽直擊》林琨笙三十而立 許下生日願望：打到東京！

林琨笙與林志祥今日壽星。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天經典賽台灣對荷蘭，同時也是林琨笙和林志祥的生日，兩人同年同月同日生，三十而立的林琨笙，今天對荷蘭擔任先發捕手，和宋家豪搭檔，他許下生日願望，「想辦法打到東京（第二輪）。」

這是林琨笙第2次打經典賽，上一次是2009年，當時他還是業餘球員，並沒有出賽，他表示，可以和世界各國好手一起比賽，機會真的不多，藉由對戰去檢視好或不好的地方，讓自己更進步。

對於今天的對手荷蘭，林琨笙說，「對方就是大聯盟球員，我覺得比賽結果好壞再說，最重要的是過程把每件事做好。」林琨笙表示，這是他第3次在國外過生日，前兩次分別是第2屆經典賽在東京和澳洲移訓比賽。