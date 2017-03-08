經典賽直擊》林琨笙三十而立 許下生日願望：打到東京！
2017/03/08 16:55
林琨笙與林志祥今日壽星。（特派記者陳志曲攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天經典賽台灣對荷蘭，同時也是林琨笙和林志祥的生日，兩人同年同月同日生，三十而立的林琨笙，今天對荷蘭擔任先發捕手，和宋家豪搭檔，他許下生日願望，「想辦法打到東京（第二輪）。」
這是林琨笙第2次打經典賽，上一次是2009年，當時他還是業餘球員，並沒有出賽，他表示，可以和世界各國好手一起比賽，機會真的不多，藉由對戰去檢視好或不好的地方，讓自己更進步。
對於今天的對手荷蘭，林琨笙說，「對方就是大聯盟球員，我覺得比賽結果好壞再說，最重要的是過程把每件事做好。」林琨笙表示，這是他第3次在國外過生日，前兩次分別是第2屆經典賽在東京和澳洲移訓比賽。
相關新聞
推薦新聞
-
經典賽》對澳洲搶第2勝 巨人王牌菅野智之掛帥先發2017/03/08 17:36
-
經典賽Live》非贏不可！宋家豪今先發戰荷蘭2017/03/08 17:30
-
經典賽直擊》抗荷非贏不可 郭俊麟場邊待命2017/03/08 17:11
-
經典賽》韓球探看台以戰：捕手要讓投手穩定2017/03/08 16:51
-
經典賽》女兒暖心打氣 郭泰源：我們都很努力在拼2017/03/08 16:01