經典賽直擊》抗荷非贏不可 郭俊麟場邊待命

郭俊麟昨只投29球，今荷蘭戰場邊待命。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天台灣對荷蘭之戰，有非贏不可的壓力，昨天對以色列的先發投手郭俊麟只投29球，因此，這一場還可以登板投球，郭總說，有可能會讓郭俊麟上場。

另外，昨天陳冠宇投43球，依規定今天無法出賽，必須明天對南韓才可登板，昨天陳冠宇請纓先發對南韓，郭總並沒有明確表示是與否，只說「有機會」。

對於A組其他3隊實力，郭總表示，南韓投手不錯，但不知道怎麼會這樣（意指2連敗），以色列第一場打得有點綁手綁腳的，贏球後，第二場就打開了，他們投打守都很好，荷蘭和以色列的實力差不多。

今天荷蘭先發投手吉爾，去年和郭泰源都在統一獅，郭總說，吉爾感覺不太一樣了，不但有瘦，狀況感覺也很好；這次經典賽帶兵，郭總說，比賽過程比結果重要，看的出來大家都盡力下去比賽。