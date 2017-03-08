經典賽》對澳洲搶第2勝 巨人王牌菅野智之掛帥先發

2017/03/08 17:36

〔記者石毓琪／綜合報導〕B組地主國日本昨役和古巴激戰拿下首勝，今天第2戰將迎戰澳洲，由巨人王牌投手菅野智之先發，2015年季中加入養樂多的外野手Mitch Dening則擔任澳洲第4棒。

日本隊先發打序
第一棒　DH　　　山田哲人
第二棒　二壘　　菊池涼介
第三棒　中外野　青木宣親
第四棒　左外野　筒香嘉智
第五棒　一壘　　中田翔
第六棒　游擊　　坂本勇人
第七棒　右外野　鈴木誠也
第八棒　三壘　　松田宣浩
第九棒　捕手　　小林誠司
投手　菅野智之

澳洲隊先發打序
第一棒　右外野　Kandilas
第二棒　二壘　　Beresford
第三棒　一壘　　Hughes
第四棒　中外野　Dening
第五棒　左外野　Kennelly
第六棒　三壘　　Welch
第七棒　捕手　　de San Miguel
第八棒　DH　　　Oeltjen
第九棒　游擊　　Harman
投手　Atherton

日本先發投手菅野智之。（資料照，記者林正堃攝）

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