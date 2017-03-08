經典賽》對澳洲搶第2勝 巨人王牌菅野智之掛帥先發
2017/03/08 17:36
〔記者石毓琪／綜合報導〕B組地主國日本昨役和古巴激戰拿下首勝，今天第2戰將迎戰澳洲，由巨人王牌投手菅野智之先發，2015年季中加入養樂多的外野手Mitch Dening則擔任澳洲第4棒。
日本隊先發打序
第一棒 DH 山田哲人
第二棒 二壘 菊池涼介
第三棒 中外野 青木宣親
第四棒 左外野 筒香嘉智
第五棒 一壘 中田翔
第六棒 游擊 坂本勇人
第七棒 右外野 鈴木誠也
第八棒 三壘 松田宣浩
第九棒 捕手 小林誠司
投手 菅野智之
澳洲隊先發打序
第一棒 右外野 Kandilas
第二棒 二壘 Beresford
第三棒 一壘 Hughes
第四棒 中外野 Dening
第五棒 左外野 Kennelly
第六棒 三壘 Welch
第七棒 捕手 de San Miguel
第八棒 DH Oeltjen
第九棒 游擊 Harman
投手 Atherton
日本先發投手菅野智之。（資料照，記者林正堃攝）
相關新聞
- 經典賽》沒對以色列情蒐 曾文誠嘆「一開始就亂成一團」
- 經典賽直擊》慘吞2連敗 韓教頭金寅植：責任我扛
- 經典賽直擊》抗荷非贏不可 郭俊麟場邊待命
- 經典賽》台灣昨對以色列9下大反攻 韓媒：精神仍可敬
- 經典賽》心疼球員 林智勝太太嗆酸民：吃檸檬就飽了！
推薦新聞
-
經典賽Live》葛瑞戈爾斯再敲安 荷蘭1分超前2017/03/08 19:09
-
羽球》全英公開賽 球后戴資穎、一哥周天成開紅盤2017/03/08 19:00
-
經典賽直擊》慘吞2連敗 韓教頭金寅植：責任我扛2017/03/08 17:18
-
經典賽直擊》林琨笙三十而立 許下生日願望：打到東京！2017/03/08 16:55
-
經典賽》韓球探看台以戰：捕手要讓投手穩定2017/03/08 16:51