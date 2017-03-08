經典賽》2局三上三下 宋家豪3.1局失4分

宋家豪。（特派記者陳志曲攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕再輸一場就淘汰，台灣隊今晚面對非贏不可的壓力，派出旅日投手宋家豪對決前統一獅洋投吉爾，宋家豪3.1局用了57球，被敲6安送出1K失4分。

宋家豪首局繳出三上三下表現，其中面對第二棒、昨晚對南韓敲出2分砲的普洛法，宋家豪和打者纏鬥12球之多，最後以速球三振打者，也是今日唯一1K。

不過宋家豪在第2局危機找上門，對決荷蘭第4棒、日職養樂多洋砲巴倫汀，宋家豪被敲出首支安打，葛瑞戈爾斯趁勢補上右外野二壘打，荷蘭隊攻占二三壘，史密斯三壘滾地球，台灣隊順利將跑者夾殺三壘和本壘之間，但下一棒捕手里卡多中外野安打，帶有1分打點。

雖然以1分落後，台灣隊在3局上靠著「兄弟連線」張志豪、蔣智賢安打，以及林智勝的高飛犧牲打，2：1逆轉。第3局宋家豪續投，隊友林哲瑄美技幫他沒收一支安打，再次讓荷蘭三上三下。

不料宋家豪第4局再挨打，巴倫汀擊出單場第2支安打，史構普打穿游擊防區，葛瑞戈爾斯這次抓準一二壘有人，掃出中外野安打清壘，2分打點助荷蘭超前，宋家豪在抓下一出局後，留下三壘一個壘包退場，由江少慶接手投球，他一上場就被敲安，失分記在宋家豪，總計宋家豪今日3.1局失4分皆責失，目前台灣隊以2：4落後。