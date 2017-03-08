經典賽》台以戰慘敗 愛國球迷慘輸哀鴻遍野
2017/03/08 19:02
世界棒球經典賽台灣代表隊到嘉義縣立棒球場移地訓練。（資料照，記者蔡宗勳攝）
〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕2017年世界棒球經典賽，昨天台灣迎戰以色列，賭盤開出台灣讓一分，結果台灣隊以7：15分懸殊比分慘敗，幾乎一面倒壓注台灣隊可以險勝以色列的愛國球迷，不僅輸球傷心，荷包更是大傷。
經典賽台灣隊出師不利，荷蘭則漂亮以5：0完封勝韓國，因而今晚台荷戰，台灣隊明顯被看衰，開出荷蘭贏4分拿9成彩金賭盤，也就是莊家評估後，認為荷蘭有機會贏台灣隊3分以上。
受到台灣隊第一天兵敗如山倒的影響，愛國球迷對台荷賭盤大多採觀望態度，因為台灣以色列之戰已經大「失血」，而且輸得難看，現在要押荷蘭贏不甘心，押台灣則風險太大，乾脆留點本錢台韓戰再伺機加碼。
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