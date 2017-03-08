羽球》全英公開賽 球后戴資穎、一哥周天成開紅盤

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者林宗偉／綜合報導〕2017年羽球首站頂級超級賽的全英公開賽，今展開會內賽，最受矚目的台灣女單球后戴資穎、男單一哥周天成首戰都開紅盤，各自安抵16強。

台將本次共有15組人馬闖關會內，戴資穎首戰碰上世界16的泰國金達蓬，儘管小戴首局打得有些跌跌撞撞，仍在18：18平手後連趕3分，以21：18先馳得點；次盤她更是站穩陣腳，2：2平手後就未曾落後，寫意21：14收下勝利。

男單一哥周天成首輪對手是從資格賽晉級的印尼金廷，儘管周的排名高出對手不少，但過去2次對戰都吞敗，這回小天沒漏氣，僅花38分鐘就以21：10、21：14喜迎對戰首勝。