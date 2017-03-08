經典賽》明台韓大戰 不只拚面子也拚不打資格賽

今天與荷蘭一戰，台灣隊球員賽後致意。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣今天迎戰荷蘭希望能搶下1勝，但最後仍以5：6輸球，也確定無緣次輪，A組確定由拿下兩勝的荷蘭及以色列晉級，而明天台灣與南韓一戰，落敗一方戰績墊底，下一屆經典賽必須從資格賽打起。

台灣昨天以7：15不敵以色列，今天遇上荷蘭一度出現贏球契機，但最後仍以5：6輸球，吞下二連敗，也確定無緣晉級次輪，而南韓也是同樣不敵荷、已吞兩敗，台韓兩國雙雙遭淘汰，A組確定由荷蘭及以色列晉級次輪。

明天下午5點30分，台灣將迎戰南韓，雖然此役已無關晉級，但仍須全力搶勝，避免戰績墊底，因為墊底一方，下一屆經典賽又得從資格賽打起，台灣在2013年的經典賽就是從資格賽打起，一路過關斬將闖進次輪，今年才得以直接從會內賽開始，南韓雖然上屆也是於首輪止步，但仍未打過資格賽。

今天不敵荷蘭，台灣隊賽後落寞。（特派記者陳志曲攝）