經典賽》明台韓大戰 不只拚面子也拚不打資格賽
2017/03/08 21:47
今天與荷蘭一戰，台灣隊球員賽後致意。（特派記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕台灣今天迎戰荷蘭希望能搶下1勝，但最後仍以5：6輸球，也確定無緣次輪，A組確定由拿下兩勝的荷蘭及以色列晉級，而明天台灣與南韓一戰，落敗一方戰績墊底，下一屆經典賽必須從資格賽打起。
台灣昨天以7：15不敵以色列，今天遇上荷蘭一度出現贏球契機，但最後仍以5：6輸球，吞下二連敗，也確定無緣晉級次輪，而南韓也是同樣不敵荷、已吞兩敗，台韓兩國雙雙遭淘汰，A組確定由荷蘭及以色列晉級次輪。
明天下午5點30分，台灣將迎戰南韓，雖然此役已無關晉級，但仍須全力搶勝，避免戰績墊底，因為墊底一方，下一屆經典賽又得從資格賽打起，台灣在2013年的經典賽就是從資格賽打起，一路過關斬將闖進次輪，今年才得以直接從會內賽開始，南韓雖然上屆也是於首輪止步，但仍未打過資格賽。
今天不敵荷蘭，台灣隊賽後落寞。（特派記者陳志曲攝）
相關新聞
- 經典賽》中田翔、筒香嘉智開轟 日本擊敗澳洲奪2連勝
- 經典賽Live》日本擊敗澳洲 逆轉2連勝到手
- 經典賽》陳鴻文再見保送 台灣隊無緣次輪
- 經典賽Live》再見保送 台灣1分差不敵荷蘭
- 經典賽》江少慶中繼頻演雙殺 4.1局失1分
推薦新聞
-
經典賽》「投球型態很像王建民」 江少慶伸卡發威2017/03/08 23:10
-
經典賽》贏得驚險 荷主帥：台灣打擊比南韓好2017/03/08 23:00
-
經典賽》明戰南韓 陳冠宇對決梁玹種2017/03/08 22:15
-
經典賽Live》日本擊敗澳洲 逆轉2連勝到手2017/03/08 21:28
-
經典賽》陳鴻文再見保送 台灣隊無緣次輪2017/03/08 21:00