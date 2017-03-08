經典賽》張志豪猛打賞 台灣隊首轟一棒追平
2017/03/08 19:30
張志豪敲出台灣本屆第一轟。（特派記者陳志曲攝）
〔記者石毓琪／綜合報導〕台灣隊今晚迎戰荷蘭，荷蘭隊在4局下打進3分大局逆轉，不過狀況火燙的張志豪回應球迷的期待，2分砲助隊扳平，這一棒更讓球迷為之瘋狂！
張志豪今日手感火燙，不僅前2打席都敲出安打，5局上，胡金龍率先敲安上壘後，張志豪更一棒敲出右外野全壘打，2分打點幫助台灣隊扳平，這也是台灣隊在這次經典賽第一支全壘打。
張志豪敲出台灣本屆第一轟。（特派記者陳志曲攝）
張志豪敲出台灣本屆第一轟。（特派記者陳志曲攝）
張志豪敲出台灣本屆第一轟。（特派記者陳志曲攝）
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