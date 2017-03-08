擊劍》協會再爆黑箱爭議？旅美選手蔡曉晴爭世青賽資格

蔡曉晴遭協會告知資格不符，無法參加世青賽。（蔡曉晴提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕甫於全美撃劍錦標賽DIV 1A拿下女子鈍劍冠軍的我國旅美女將蔡曉晴，目前排名世界女子青年第83，是台灣鈍劍最高排名，原計畫自費代表台灣參與2017年世界青年擊劍錦標賽，但日前遭協會告知蔡曉晴因資格不符無緣參賽，蔡母痛批，協會根本黑箱作業。

蔡曉晴去年於法國世青擊劍錦標賽殺進64強、瓜地馬拉的世界盃則打進前16強，加上去年暑假於台灣的排名賽拿下第五，若以105年的舊規章，蔡曉晴積分排名全國前四，將取得今年世青賽的資格。

但協會日前告知蔡曉晴，她未參加2016年泰國亞青賽，因此喪失今年世青參賽資格，蔡爸昨於臉書表示，「曉晴未打亞青賽是因協會當時制度僅採一次國際最佳成績及三次全國青年排名賽成績，當時成績已達標，所以選擇不參加，但事後才被告知不打亞青會影響世青參賽權。」

另外，蔡曉晴過去皆以自費遴選的方式代表台灣隊參賽，但本屆則被協會告知，將一律由公費參賽，因此改變遴選方式，等於蔡曉晴被拒於門外，蔡爸表示，「我不明白新的辦法為什麼要取消FIE世界排名前150名的選拔資格？又為什麼要新增本屆亞青前四名的選手的遴選資格？在打亞青前未說會關係到世青的資格，怎麼可以在賽後突然新增這一條？」

最後蔡父親強調，我們沒有要耍特權，也沒有要拿國際成績來威脅或爭取什麼，只是想要一個公平的、公開的、合理的「遊戲規則」。

對於蔡曉晴遴選爭議，擊劍協會秘書長今做出回應，「蔡曉晴是很優秀的選手，也一直都是協會極力栽培的潛力股，但今年體育署改組，所以政策也有所改變，但目前仍未決定派誰參賽，可能是溝通有所誤解，最終遴選辦法將會在今晚選訓會議後公布，屆時會再統一對外公布。」