推廣女性運動 昔日跆拳道國手楊宜蓁：運動助產後恢復身材

〔記者廖聿偉／台北報導〕體育署特別於3月8日國際婦女節舉辦「推廣女性參與體育運動白皮書暨2017 Women動起來啟動記者會」，希望開創女性參與運動的新里程，鼓勵更多女性培養規律運動習慣，增加健康與活力，現場特別邀請昔日跆拳道國手洪佳君、楊宜蓁和蘇麗文一同推廣女性運動，其中洪佳君和楊宜蓁都已升格當媽媽，皆一口同聲的說，運動讓我們產後仍維持好身材。

三名跆拳道國手洪佳君、楊宜蓁和蘇麗文亦穿上久違的跆拳道服現身會場與跆拳小將們一同比畫交流，楊宜蓁表示：「平時都會做一些伸展運動和核心肌群訓練，但怕吵到小孩，所以都會在床上做一些伸展。」

洪佳君也說道：「媽媽愛運動，全家才會一起運動，希望大家能夠更重視婦女規律運動。」不同於兩位媽媽的角色，身為職場女性的蘇麗文也提到：「女生就是要創造自我價值，多運動才能保持年輕和健康，維持健康也是對家人的一種責任。」她更是開玩笑的說：「時間擠一下就有了！」呼籲女性可以將運動帶入家庭，透過運動進行親子互動，同步提升親子雙方的運動參與意願。

教育部自2014年撰述「推廣女性參與體育運動白皮書」，以「健康女性」、「友善環境」及「運動培力」作為三大願景進行相關規畫。計畫期間集結國內專家學者、實務工作者、國外經驗及公共論壇意見，並以提升各層級女性參與運動機會和資源整合為出發點，提出未來策劃臺灣女性參與運動的發展方向。

另外，2016推出的「Women動起來-創新女性運動推廣行動方案」，在一系列的推動和引導下，整體提升了我國的女性規律運動人口比例。接續相同的理念和宗旨，2017年將以「Women動起來，運動Easy Go！ - 活力女性運動參與推廣」行動方案，全面性針對企業職場女性、新住民女性以及社區女性繼續扎根，鼓勵不同女性族群從事運動參與，並養成規律運動習慣。

跆拳道國手洪佳君、楊宜蓁和蘇麗文分別以職場女性與母親身分出席Women動起來啟動記者會，並與多由新住民二代組成的建國國小跆拳道隊進行互動，呼籲女性將運動習慣並帶入家庭，與孩子們時時「動起來」！（主辦單位提供）