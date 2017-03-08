經典賽》江少慶中繼頻演雙殺 4.1局失1分
2017/03/08 20:52
江少慶中繼好投。（特派記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕台灣今天迎戰荷蘭有非贏不可的壓力，中繼投手江少慶在4局下半先發投手宋家豪出現亂流後登場，頂住壓力主投4.1局被敲5安打失1分，並且製造3次雙殺，多次在關鍵時刻化解危機。
4局下半，先發投手宋家豪出現亂流失分後，由江少慶接替投球，雖然一登場先遭里卡多敲出安打，讓台灣隊再失1分，面對下一名打者歐督柏爾投出觸身球，一度形成1、2壘有人，不過江少慶隨後讓對手敲出雙殺打，化解危機。
5局下半江少慶續投，雖然被普洛法敲出安打，但再用雙殺化解危機，接下來第6、7兩局更是讓荷蘭三上三下，雖然8局下半江少慶被敲兩支安打出現亂流，但接著又成功製造雙殺，抓到出局數後退場，總計江少慶今天主投4.1局被敲5安失1分。
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