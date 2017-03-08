經典賽》陳鴻文再見保送 台灣隊無緣次輪

陳鴻文9下滿壘投出保送，台灣隊1分差落敗，確定無法晉級。（特派記者陳志曲攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕台灣隊今晚迎戰荷蘭，攸關能否晉級一戰，儘管比賽兩度陷入落後，靠著張志豪猛打賞、2分砲追平，然而台灣隊8局下失1分，9局下陳鴻文再見保送，台灣隊5：6輸掉比賽，確定無法晉級次輪。

台灣隊今推派旅日投手宋家豪先發，前3局兩度投出三上三下，4局下卻頻挨打，在荷蘭隊第4棒巴倫汀敲出他單場第2支安打後，葛瑞戈爾斯中外野2分打點安打，荷蘭隊3：2逆轉，接替他的江少慶一時間無法解決危機，再被敲安失1分，總計他今晚3.1局被敲6安打失4分。

雖然從3局的1分領先變成2分落後，台灣隊在5局上攻勢再起，面對荷蘭第2任投手海耶（Lars Huijer），張志豪於一壘有人敲出2分打點右外野全壘打，不僅是台灣隊在這次經典賽首轟，更幫助台灣4：4扳平，台灣隊乘勝追擊，蔣智賢、林智勝接連安打，林益全滾地球送回超前分。

然而比賽後段風雲變色，8局下連續3局無失分的江少慶，被敲出2支安打，隨即以雙殺打化解危機退場，倪福德接手後被敲二壘安，荷蘭再將比數追平。9局下陳鴻文在失誤、保送和安打遭攻占滿壘，普洛法原擊出飛球接殺，但因三壘審接受暫停不算，陳鴻文最後投出保送擠回1分，台灣隊5：6戲劇性輸掉比賽，2敗確定無法晉級次輪賽事。