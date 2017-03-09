壓軸台韓大戰登場 今日賽事與轉播預告

各位讀者早安！

經典賽台灣隊昨慘遭荷蘭逆轉確定無緣次輪，不過今將與南韓進行最後一場賽事，雙方除了拚面子更拚不打資格賽，南韓推出韓職最高薪投手梁玹種主投，台灣方面則由旅日好手陳冠宇掛帥先發，雙方除了將上演左投大戰，打擊群能否發揮，也是比賽關鍵，千萬不可錯過的壓軸好戲，請鎖定自由體育！

A組賽事將進入尾聲，B組賽事則如火如荼開打中，2連勝的日本今休兵一天，晚間則輪到澳洲出戰中國，雙方勢必全力搶勝，自由體育將帶給你第一手消息。

經典賽

11:00 荷蘭 vs. 以色列（ELEVEN ）

17:30 南韓 vs. 台灣（公視、ELEVEN ）

18:00 澳洲 vs. 中國（ELEVEN SPORTS）

NBA例行賽

08:30 籃網 vs. 老鷹（緯來體育）

11:30 塞爾提克 vs. 勇士（緯來體育、愛爾達體育）

大聯盟熱身賽

10:00 印地安人 vs. 水手（FOX體育）

日職熱身賽

17:00 火腿 vs. 軟銀（FOX體育）