壓軸台韓大戰登場 今日賽事與轉播預告
2017/03/09 07:11
各位讀者早安！
經典賽台灣隊昨慘遭荷蘭逆轉確定無緣次輪，不過今將與南韓進行最後一場賽事，雙方除了拚面子更拚不打資格賽，南韓推出韓職最高薪投手梁玹種主投，台灣方面則由旅日好手陳冠宇掛帥先發，雙方除了將上演左投大戰，打擊群能否發揮，也是比賽關鍵，千萬不可錯過的壓軸好戲，請鎖定自由體育！
A組賽事將進入尾聲，B組賽事則如火如荼開打中，2連勝的日本今休兵一天，晚間則輪到澳洲出戰中國，雙方勢必全力搶勝，自由體育將帶給你第一手消息。
經典賽
11:00 荷蘭 vs. 以色列（ELEVEN ）
17:30 南韓 vs. 台灣（公視、ELEVEN ）
18:00 澳洲 vs. 中國（ELEVEN SPORTS）
NBA例行賽
08:30 籃網 vs. 老鷹（緯來體育）
11:30 塞爾提克 vs. 勇士（緯來體育、愛爾達體育）
大聯盟熱身賽
10:00 印地安人 vs. 水手（FOX體育）
日職熱身賽
17:00 火腿 vs. 軟銀（FOX體育）
相關新聞
- 經典賽》明戰南韓 陳冠宇對決梁玹種
- 經典賽》明台韓大戰 不只拚面子也拚不打資格賽
- 經典賽》中田翔、筒香嘉智開轟 日本擊敗澳洲奪2連勝
- 經典賽》台、韓雙雙出局 史上頭一遭
- 經典賽》陳鴻文再見保送 台灣隊無緣次輪
- 經典賽》無緣次輪明戰南韓 郭泰源：全力以赴
推薦新聞
-
壓軸台韓大戰登場 今日賽事與轉播預告2017/03/09 07:11
-
全英羽球公開賽》戴資穎、周天成 直落二闖頭關2017/03/09 06:00
-
中職》道恩斯首局丟4分 猿被韓虎咬2017/03/09 06:00
-
經典賽》陳用彩撐2.2局 中國遭古巴擊潰2017/03/09 06:00
-
NBA》史上第6人 諾威斯基3萬分達陣2017/03/09 06:00