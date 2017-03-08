經典賽》中田翔、筒香嘉智開轟 日本擊敗澳洲奪2連勝

中田翔一掃前一戰無安打陰霾，開轟助隊取得領先。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕B組地主日本隊今晚迎戰澳洲，為尋求2連勝，此役推派巨人王牌菅野智之先發，雖然他在2局下挨轟，日本隊靠著中田翔回神陽春砲，四番筒香嘉智連2日開轟，4：1拿下勝利，也幾乎確定能晉級第二輪的比賽。

日本隊首次在經典賽對上澳洲隊，前半段比賽受限於澳洲先發投手阿瑟頓的封鎖，在首局敲出2安後，連續12人次出局。連續4局沒得分的日本隊，終於在5局上坂本勇人長打，松田宣浩高飛犧牲打送回1分追平。陷入1：1僵局的兩隊，第7局戰局起了變化，揮別前一場比賽無安打的低潮，中田翔轟出陽春全壘打，為日本隊打下致勝分，昨晚就曾開轟的筒香嘉智8局上再進補2分砲奠定勝基。

菅野智之今主投4.1局，他在2局下被聖米格爾敲出1轟，也只被敲4安失1分，原有機會挑戰5局投球，不過他在5局下投出保送，和打者哈曼纏鬥9球被敲安，用球數達到66球退場，留下一二壘，岡田俊哉驚險守成，千賀滉大、宮西尚生沒讓澳洲再添分數，日本投手群齊力飆出11K，順利要到2連勝，穩居B組第一。

松田宣浩高飛犧牲打，經典賽個人第5分打點進帳。（美聯社）