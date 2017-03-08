經典賽》葛瑞戈爾斯去年對左投超殺 台灣仍派左投對付他
2017/03/08 23:13
台灣隊在8局下派出倪福德對決葛瑞戈爾斯，結果被敲出追平比數的二壘安打。（特派記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊今晚的比賽輸給了荷蘭，在A組預賽已吞2敗，無緣晉級次輪，但在8局下半的關鍵投打對決引發熱議，當時荷蘭隊2出局三壘有人，輪到第6棒的指定打擊葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）上場，他在去年大聯盟比賽中很會打左投，不過台灣隊卻派出左投倪福德上場，最終葛瑞戈爾斯打出二壘安打，追平比數，有網友便質疑：棒協的情蒐去哪了？
荷蘭隊葛瑞戈爾斯敲出追平分。（特派記者陳志曲攝）
網友質疑情蒐去哪了？（圖擷取自PTT）
葛瑞戈爾斯去年球季在美國職棒大聯盟洋基隊，根據大聯盟官網資料，他對左投打擊三圍分別是0.324／0.361／0.473，OPS為0.834；對右投則是0.258／0.283／0.437，OPS為0.721，雖然他面對左投的打數較少（對左：148，對右：414），但從數據不難看出他去年打左投較佳。
不過台灣隊派出左投倪福德對上葛瑞戈爾斯，最終被他打出追平比數二壘安打，比賽結束後，不少網友紛紛討論本次調度，有人質疑：「我說那個情蒐呢？」、「為啥不故意四壞？」但也有網友認為，換右投搞不好也會被打，指出左右投應該不是重點，上來的選手狀況好不好才重要。
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