經典賽》台、韓雙雙出局 史上頭一遭

台灣隊球員神情落寞。（特派記者陳志曲攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕為爭取次輪一席，台灣隊今晚出戰荷蘭，雖一度靠著張志豪2分砲、林益全滾地球超前，但戰局在後段比賽丕變，9局下陳鴻文再見保送，1分差落敗，和昨日2連敗的南韓確定雙雙出局，也是歷屆經典賽以來，首次台、韓兩隊首輪淘汰。

台灣隊在2013年經典賽打入8強，不過2006年小組第3、2009年墊底，今年則確定2敗提前出局，明晚將和南韓爭取不打下屆資格賽的名額；南韓曾在2006年打入4強，2009年與日本爭冠，接著兩屆都在首輪止步，但台、韓2隊強權同時在首輪淘汰，卻是史上頭一遭。

台灣兵敗荷蘭，也確定南韓無緣晉級。（特派記者陳志曲攝）