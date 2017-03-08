2017威宏香城公益盃長春公開賽》第1回合 盧建順以66桿領先

2017威宏香城公益盃長春公開賽第1回合，盧建順66桿暫居領先。（TSPGA提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣長春職業協會（TSPGA）今年球季的開幕戰，2017威宏香城公益盃長春公開賽，今天在花蓮高爾夫俱樂部打完第1回合，剛接任理事長的盧建順打出66桿，獨居領先；長春「菜鳥」徐國雄與新豐好手林吉祥同以69桿暫時並列第2。

總獎金120萬元的威宏香城公益盃長春公開賽，今天在風雨中開賽，上午還因為場地積水需要時間消退，大會將開球時間推遲2小時又10分鐘，所幸還是順利打完18洞。

TSPGA新任理事長盧建順展現好身手，抓下7隻小鳥，只有1個柏忌。他在第13洞短洞還差一點打出一桿進洞。

盧建順表示，今天鐵桿與推桿都準，只花了28次推桿，他說：「下雨天的進攻策略就是直攻果嶺，花蓮球場的果嶺小，因下雨果嶺溼軟，不怕彈跳過洞，所以直攻就對了。」

他也說，這是上任後第1場比賽，一早看到天氣不佳，本來有些緊張，兩次延後開球時間，最後決定更改部分旗位，讓比賽順利開始，才放鬆心情，專心打比賽。

今年剛滿50歲、首次打長春賽事的徐國雄這回合打得很專注，順利繳出好成績。他表示，因為下雨，擊球要更紮實，才能掌握方向與距離，加上推桿神準，救到不少球。目前與7隻小鳥，但也有4個柏忌的林吉祥並列第2，只落後3桿。

長春名將「二齒」鍾春興因為轉任豐原球場經理，平日忙於場務管理，去年已減少參賽次數，這回合靠著出色的推桿手感，繳出4鳥、2柏忌的70桿，暫時並列第4。

這項比賽共有116位長春職業選手參賽，包括98位一般長春組及18位超級長春組球員。一般長春組總獎金100萬元，冠軍獎金10萬元進行3回合競技至3月10日。超級長春組總獎金20萬元，明天起加入戰局，只打兩回合36洞比賽。

這場比賽是TSPGA首次與企業界合作的公益活動，由威宏控股公司丶香城飯店企業集團共同冠名贊助，並籌募50萬元捐給花蓮縣政府統籌審核發放，作為花蓮縣偏遠地區學校失學學童的獎助學金，幫助學童完成學業。