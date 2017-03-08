經典賽》明戰南韓 陳冠宇對決梁玹種
2017/03/08 22:15
〔體育中心／綜合報導〕台灣隊今天以5：6不敵荷蘭，確定無緣次輪，明天迎戰南韓，將推出旅日投手陳冠宇先發，迎戰南韓梁玹種。
陳冠宇曾在與以色列一戰中，主投2.2局被敲4安還有一發全壘打失2分，不過送出5次三振，表現不差。南韓左投梁玹種原本就被設定是對台灣先發，目前效力於韓職起亞虎隊的他，也曾在2015年時拿過防禦率王
台灣隊陳冠宇。（資料照，特派記者陳志曲攝）
南韓投手梁玹種。（資料照，特派記者羅志朋攝）
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