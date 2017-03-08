經典賽》無緣次輪明戰南韓 郭泰源：全力以赴
2017/03/08 22:06
郭泰源。（資料照，特派記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕台灣今天以5：6惜敗荷蘭，確定無緣晉級次輪，明天將迎戰南韓，賽後總教練郭泰源表示，運動就是這樣子，明天一樣不會放棄，仍會全力以赴。
台灣隊今天迎戰荷蘭，一度取得1分領先，最後出現再見保送，以1分之差落敗，讓不少球迷感到難過，雖然無緣次輪，但面對明天與南韓一戰，仍攸關下屆是否要打資格賽，總教練郭泰源表示，不會放棄，要全力以赴，「運動就這樣，明天不會放棄，上場就是要贏。」
此外，台灣仍有潘威倫、王鏡銘、黃勝雄、陳韻文等投手及部分野手尚未登場，明天是否會給年輕選手有多些上場機會，郭泰源表示，若有機會會讓年輕球員登場，但仍要全力拿下明天的比賽。
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