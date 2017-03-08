經典賽》台灣1分敗給荷蘭 郭泰源維基百科被網友亂改
2017/03/08 22:23
台灣隊2連敗，明和南韓爭分組第3。（特派記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕台灣隊在A組預賽2敗，經典賽首輪止步，9局下半的調度也被網友議論，就連總教練郭泰源的維基百科也因此被修改。
台灣隊在8局下半，倪福德被荷蘭擊出追平安打，9局下半若能維持平手局面，有機會和荷蘭延長賽分高下，可惜9局下半後援投手陳鴻文在台灣發生守備失誤後，先是四壞球保送，又被荷蘭打者擊出安打形成滿壘，最後投出四壞球保送擠壘，台灣再見保送一分差落敗。
球迷在賽後也針對這關鍵一局做出討論，甚至連總教練郭泰源的維基百科也免不了被改寫，有網友新增郭總資料「目前擔任2017年世界棒球經典賽中華成棒隊總教練。其專長是，不清楚Didi（葛瑞戈爾斯，Didi Gregorius）很會打左投，派左投被打追平分卻堅持不故意四壞，然後再讓不能投跨局數的陳鴻文提早上場，讓比賽變得緊張刺激，最後靠著陳鴻文再見四壞，讓台灣領先大半場的比賽，被荷蘭走回本壘拿下來。」之後又被改成「台灣史上最愛偷局數的總教練兼鍋貼販賣機。」
郭泰源資料被網友修改。（取自維基百科）
郭泰源資料被網友修改。（取自維基百科）
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