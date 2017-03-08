經典賽》9局下關鍵改判 台、荷總欸這樣說
2017/03/08 22:44
荷蘭隊跟主審抗議。（特派記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕台灣今晚1分差不敵荷蘭，9局下半普洛法在滿壘時敲出右外野飛球接殺，但後來改判接殺不算，打者「復活」最後被保送擠回超前分，對於這個關鍵判決，兩邊總教練的看法不一。
荷蘭攻占滿壘，總教練穆藍斯（Hensley Meulens）決定更換三壘代跑，但主審第一時間沒有注意到，普洛法先擊出右外野飛球出局，荷蘭隊此時上場抗議，三壘審也證實先喊了暫停，之後主審和其他裁判討論改判接殺不算，普洛法重回打擊區，最後選到保送。
穆藍斯表示，感謝三壘審有看到，因為主審沒有注意，才會造成混亂的場面。台灣隊總教練郭泰源則說，「如果三壘審先喊了暫停，那確實是暫停球沒錯」，只能接受判決。
荷蘭隊跟主審抗議。（特派記者陳志曲攝）
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