經典賽》江少慶投出台灣最優 網友封王建民二世

江少慶。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕攸關晉級一戰，台灣隊再見保送，1分兵敗荷蘭，第2任投手江少慶卻投出代表作，與王建民同樣以伸卡球為武器，江少慶今天4.1局只失1分的好投，不僅荷蘭隊教練特別稱讚，他也獲得球迷大力讚賞，直說他是「王建民二世」。

江少慶今年23歲，畢業於穀保家商，2011年與印地安人簽約，隔年季中手肘韌帶斷裂，決定開TJ手術根治，球季報銷，2014年歷經完整春訓後復出，去年球季在1A27場先發拿下8勝12敗、防禦率3.96成績。

江少慶在今晚台荷戰前，熱身賽成績不算理想，今天正式在經典賽登板，4.1局被敲5支安打失1分，送出一次觸身球保送，是台灣隊表現最亮眼的投手。除了荷蘭總教練穆藍斯稱讚他投得好，與他搭配的投手林琨笙也讚譽有加，看好他未來能上大聯盟。