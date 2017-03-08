經典賽》贏得驚險 荷主帥：台灣打擊比南韓好

張志豪今天繳猛打賞，還敲出全壘打，狀況火燙。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕今天台灣雖然以5：6不敵荷蘭，但兩隊一路纏鬥，精采表現也讓荷蘭隊總教練穆藍斯（Hensley Meulens）稱讚，這場比賽真的很精彩，且台灣的打擊比南韓好。

台灣此役共敲出10支安打，還包括張志豪一發兩分砲，穆藍斯表示，台灣跟南韓一樣都是難纏的球隊，不過台灣今年打擊狀況比南韓好，所以拿下5分，也堅持到最後一刻，他強調荷蘭這一勝得來不易。

回憶起2013年荷蘭不敵台灣，今天又差點輸球，穆藍斯則說：「我知道台灣這次有很多好手都沒參賽，不過今天的比賽，他們（台灣）都能過掌握機會，有人在得點圈都能打回分數，真的很精彩。」

此外，穆藍斯也點名小將江少慶，認為他投了4.1局被敲5安打僅失1分，表現出色。