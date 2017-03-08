經典賽》「投球型態很像王建民」 江少慶伸卡發威

台灣隊江少慶（中）好投，回到休息區受到隊友熱烈歡迎。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天台灣對荷蘭之戰，江少慶4.1局被敲5安、失1分，讓對手擊出3次雙殺打，最快球速152公里，和他搭檔的捕手林琨笙說，「少慶是很好的投手，伸卡投得不錯，球速有150公里，投球型態很像王建民，我看好未來他能上大聯盟。」

江少慶說，「一到球場感覺狀況不錯，可能心態調整不錯，很想拚這一場。」8局下兩出局後，他表示，其實很想繼續投，想為台灣隊盡一份心力。

由於用球數達51球，今年經典賽之旅江少慶確定畫下句點，他說，經典賽很好的舞台，荷蘭都是大聯盟水準的選手，想要站在投手丘展現自己，「沒能贏球不會感到遺憾，學到很多經驗，下一次經典賽，我們台灣隊真的有機會。」

江少慶今表現出色。（特派記者陳志曲攝）