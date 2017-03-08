經典賽》南韓確定遭淘汰 台韓大戰湧現退票潮

2017/03/08 23:23

南韓隊昨吞下二連敗後，全隊氣氛凝重。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天台灣以5:6不敵荷蘭，和同為2敗的南韓雙雙遭淘汰，原本台韓大戰預售票快完售，不過，南韓確定無緣晉級第二輪，地主球迷瞬間湧現大量退票潮，目前粗估仍有4000張門票，這一戰場面恐怕不如預期熱鬧。

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