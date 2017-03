經典賽》中職4割男威震老美 賽揚強投：這數據太狂！

蔣智賢。(特派記者陳志曲攝)

〔體育中心/綜合報導〕台灣昨跟荷蘭奮戰到最後一刻,9局下才以再見保送輸球,打擊身手吸引不少國外目光,就連大聯盟賽揚獎投手普萊斯(David Price)都注意到台灣去年誇張的打擊成績。

普萊斯在推特寫道,「0.402打擊率/30轟/109打點?!有些中華台北打者的數字真瘋狂,果然到處都有好球員!」普萊斯指稱的數據,正是昨天5打數2安打的蔣智賢,他去年球季跟王柏融、林泓育共創4成打擊率的成績,這3人又以他的30轟最多。

其實早在3月1日中職聯軍打敗日本隊時,日本網友就列舉多項很扯的數據,包括中職平均防禦率是5.95;4成打擊率打者有3人;最佳防禦率是3.98,其次是4.53;防禦率6.85的投手也得吃下130局被轟炸的體無完膚;每局被上壘率(WHIP)1以下的人只有5個,其中4人僅投1局,另外1人只投5局。

普萊斯在2012年拿下賽揚獎,大聯盟生涯總計121勝65敗,防禦率僅3.21,因為想為紅襪拚下世界大賽冠軍,本屆沒有代表美國參加經典賽。

402/30/109?! Some of the Chinese Taipei hitters numbers are insane...there is good baseball played everywhere! Let's go #teamUSA