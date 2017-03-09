經典賽》中職4割男威震老美 賽揚強投：這數據太狂！

蔣智賢。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣昨跟荷蘭奮戰到最後一刻，9局下才以再見保送輸球，打擊身手吸引不少國外目光，就連大聯盟賽揚獎投手普萊斯（David Price）都注意到台灣去年誇張的打擊成績。

普萊斯在推特寫道，「0.402打擊率／30轟／109打點？！有些中華台北打者的數字真瘋狂，果然到處都有好球員！」普萊斯指稱的數據，正是昨天5打數2安打的蔣智賢，他去年球季跟王柏融、林泓育共創4成打擊率的成績，這3人又以他的30轟最多。

其實早在3月1日中職聯軍打敗日本隊時，日本網友就列舉多項很扯的數據，包括中職平均防禦率是5.95；4成打擊率打者有3人；最佳防禦率是3.98，其次是4.53；防禦率6.85的投手也得吃下130局被轟炸的體無完膚；每局被上壘率（WHIP）1以下的人只有5個，其中4人僅投1局，另外1人只投5局。

普萊斯在2012年拿下賽揚獎，大聯盟生涯總計121勝65敗，防禦率僅3.21，因為想為紅襪拚下世界大賽冠軍，本屆沒有代表美國參加經典賽。

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普萊斯推特：

402/30/109?! Some of the Chinese Taipei hitters numbers are insane...there is good baseball played everywhere! Let's go #teamUSA — David Price （@DAVIDprice24） 2017年3月8日