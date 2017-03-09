經典賽》張志豪超火燙 日媒稱讚恐怖二番

張志豪。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊昨天以5：6惜敗荷蘭，無緣晉級次輪。不過，擔任第二棒的張志豪在落後2分的情況下轟出追平兩分砲，狀況火熱，連日本媒體也稱讚他是恐怖的第二棒。

張志豪7日面對以色列的賽事中，5打數2安打2打點，跑回2分；對荷蘭之役，5個打數中敲出3支安打，包含1發兩分砲，跑回2分。總共張志豪10個打數中，有5安、4打點、4得分，打擊率5成，可說是台灣隊中最火燙的打者。

台灣隊在5局上逆轉戰局後，日本媒體《Full-Count》就指出，張志豪前三打數都是安打，還有一發全壘打，是名恐怖的「二番打者」。

值得一提的是，張志豪目前以5支安打，與荷蘭巴倫汀（Wladimir Balentien）、日本松田宣浩、古巴賈西亞爾（Yurisbel Gracial）並列經典賽安打最多的選手。

張志豪。（特派記者陳志曲攝）