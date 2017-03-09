經典賽》這個調度沒做功課？網友痛批500萬情蒐花到哪

台灣隊總教練郭泰源。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊昨以5：6輸給荷蘭隊，不少調度引起質疑，最明顯的例子就是8局換上左投倪福德面對左打殺手被敲追平分，網友紛紛痛批棒協500萬情蒐費究竟是花到哪裡去。

8局下，台灣5：4領先，江少慶雖然被敲2安打，但讓史構普（Jonathan Schoop）雙殺出局，在三壘有人之際，台灣隊換上左投倪福德對付左打的葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius），殊不知他去年在大聯盟對左投打擊率高達0.324，遠優於右投的0.258，果真被敲出追平的二壘安打。

事實上，許多美國媒體早在去年6月17日就撰文談這個特別現象，「NJ.com」斗大標題寫道，「洋基的葛瑞戈爾斯如何變成大聯盟最會打左投的左打者」；「12up」更在標題寫著，「葛瑞戈爾斯異常變成洋基的左投殺手。」

根據《東森新聞》日前的調查報導，經典賽賽前組訓就花費5351萬2535元，包括500萬情蒐計畫。網友紛紛痛批，「要派左投也該派黃勝雄」、「看教練團的調度就知道完全沒情蒐啊，看看以色列」、「我相信500萬有花，花在哪就麻煩棒協給個支出明細吧」、鄉民都比棒協花500萬的情蒐小組專業」、「花MLBTV整年的錢還不用500萬就可以完整情蒐」