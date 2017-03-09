經典賽》荷蘭「台灣殺手」葛瑞戈爾斯 曾對台敲再見轟

荷蘭隊葛瑞戈爾斯敲出追平分。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽A組關鍵戰役，台灣隊昨以5：6不敵荷蘭，無緣第二輪賽事。而荷蘭隊中的葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）全場出現3安、3打點的成績，對台灣殺傷力大，是贏球的功臣之一。回顧在2010年的洲際盃棒球賽，他曾對台灣隊擊出再見全壘打，可說是「台灣殺手」。

2010年洲際盃台灣對荷蘭的賽事，延長賽10局下，當時人還在洛磯3A的羅錦龍後援，被葛瑞戈爾斯擊出再見二分砲，讓台灣隊無法打進冠軍戰。當年一名負責播報賽事的電視台主播在賽後不禁爆粗口，罵了一句「白痴啊！爛！」，隨著直播畫面傳送了出去，一度在網路上引發爭議。

而昨晚這場關鍵戰役，葛瑞戈爾斯擊出的安打都是長打。其中，他面對台灣隊先發投手宋家豪，就擊出二支二壘安打，8局下台灣隊換上左投倪福德，葛瑞戈爾斯擊出追平比數的二壘安打。

總計葛瑞戈爾斯昨晚4打數3安打、3打點，跑回2分，可說是對台灣隊殺傷力最重的打者，唯一解決他的投手是中繼的江少慶。

葛瑞戈爾斯。（特派記者陳志曲攝）