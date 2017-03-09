經典賽》對日本王牌敲轟 澳洲打者自己也不相信（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕經典賽B組戰役，澳洲以1：4不敵日本，唯一的1分是靠著聖米格爾（Allan De San Miguel）擊出陽春砲，當下他一度以為是支二壘打，經隊友提醒才知道是支全壘打。

這場比賽2局下，聖米格爾面對日本王牌菅野智之，他擊出右外野深遠飛球，剛好越過大牆形成全壘打，聖米格爾以為是支長打，只跑到二壘，但他看了休息區的隊友提醒後，才發覺是支全壘打，讓他大感意外，才慢慢跑回本壘。這支陽春砲也讓澳洲先馳得點。

澳洲隊前4局領先對手，卻在第5局被日本隊追平，第7局、第8局各被中田翔、筒香嘉智敲全壘打，最後輸球。

聖米格爾。（美聯社）