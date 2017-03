經典賽》對日本王牌敲轟 澳洲打者自己也不相信（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕經典賽B組戰役,澳洲以1:4不敵日本,唯一的1分是靠著聖米格爾(Allan De San Miguel)擊出陽春砲,當下他一度以為是支二壘打,經隊友提醒才知道是支全壘打。

這場比賽2局下,聖米格爾面對日本王牌菅野智之,他擊出右外野深遠飛球,剛好越過大牆形成全壘打,聖米格爾以為是支長打,只跑到二壘,但他看了休息區的隊友提醒後,才發覺是支全壘打,讓他大感意外,才慢慢跑回本壘。這支陽春砲也讓澳洲先馳得點。

澳洲隊前4局領先對手,卻在第5局被日本隊追平,第7局、第8局各被中田翔、筒香嘉智敲全壘打,最後輸球。

