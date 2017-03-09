NBA Live》林書豪11分、5助攻 籃網暫落後老鷹
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球隊
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第一節
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第二節
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第三節
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第四節
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總分
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籃網
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27
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23
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30
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老鷹
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23
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23
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35
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投籃
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三分
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罰球
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助攻
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籃板
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抄截
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得分
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林書豪
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4-9
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2-3
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1-2
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5
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3
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11
第三節
老應靠貝茲莫連拿5分，追成51：51平手。之後雙方互有攻勢，林書豪投進三分，助球隊拉開雙方分差。老鷹很快就靠施洛德切入上籃得分，雙方60：60戰平，籃網羅培茲雖然投進三分外線，豪爾德上籃得分，雙方仍剩1分差。林書豪這節發生3次失誤。
老鷹施洛德切入上籃得分，雙方60：60戰平，但籃往靠羅培茲投進三分外線、雷佛特切入灌籃，老鷹很快就靠豪爾德連拿5分追平。
施洛德切入上籃得分，老鷹在這場比賽首度超前。接著小哈達威（Tim Hardaway Jr.）三分外線出手造成對手犯規，三罰全進，小哈達威再籃個空中接力得分，籃網喊出暫停。
籃網靠著艾西上籃得分，吉爾派翠克連拿8分，雙方再次戰成76比76平手，吉爾派翠克再投進三分外線，超前分數，老鷹很快就靠伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）回敬三分球，小哈達威切入灌籃得分，老鷹再次反超。
三節打完，籃網暫時以80：81落後老鷹。
第二節
次節開始，籃網艾西（Quincy Acy）飆進三分外線，麥克丹尼爾斯（K.J. McDaniels）、布克（Trevor Booker）連連得分，老鷹則靠小哈達威（Tim Hardaway Jr.）、普林斯（Taurean Prince）、施洛德（Dennis Schroder）追分，施洛德再靠著兩罰全進，助老鷹追至32：36。但籃網靠吉爾派翠克（Sean Kilpatrick）跳投得分，再度拉開比分。
老鷹靠豪爾德（Dwight Howard）灌籃，施洛德造成林書豪犯規、兩罰全進，老鷹追至剩下3分差距。施洛德投進三分球，雙方39：39戰平。
霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）上籃造成對手犯規，2罰中1，林書豪投進三分球，助球隊拉開比數。
之後雙方互有攻勢，林書豪這節讀秒階段，製造對手犯規，2罰中1，半場打完籃網以50：46領先。
第一節
開賽雙方互有攻勢，籃網靠著羅培茲（Brook Lopez）單節拿下9分，林書豪、霍林斯傑佛森 （Rondae Hollis-Jefferson）各有4分，籃網開賽攻勢流暢，林書豪還傳出2次助攻，首節打完以27：23領先。
雙方先發球員：
籃網：林書豪、佛伊（Randy Foye）、雷佛特 （Caris LeVert）、羅培茲（Brook Lopez）、霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）
老鷹：施洛德（Dennis Schroder）、豪爾德（Dwight Howard）、米爾塞普（Paul Millsap）、貝茲莫（Kent Bazemore）、塞佛羅夏（Thabo Sefolosha）
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