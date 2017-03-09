NBA》柏格特球季報銷 騎士打算釋出再找幫手
2017/03/09 09:54
〔體育中心／綜合報導〕騎士今天稍早正式宣布，中鋒柏格特（Andrew Bogut）因左腿脛骨骨折確定整季報銷。但《ESPN》報導，騎士有可能釋出柏格特，再簽下另一名球員。
上週柏格特與騎士簽約，沒想到在星期二主場對熱火替補上場，只打了58秒就跟熱火前鋒懷特（Okaro White）相撞，因此受傷離場。
騎士沒有說明柏格特預計復出的時間，但他也不用進行手術，只固定受傷部位，等待骨頭慢慢癒合。《ESPN》指出，騎士有可能裁掉柏格特與李金斯（
另外，右手大拇指動手術的史密斯（J.R. Smith）經過醫生批准可以參加練球，本週有可能復出。騎士目前戰績42勝20敗，排在東部第1名，仍領先塞爾提克3場。
柏格特。（資料照，法新社）
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