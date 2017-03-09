經典賽》雙殺變安打 荷蘭這個戰術智取台灣（影音）
2017/03/09 09:07
〔體育中心／綜合報導〕台灣昨對荷蘭再見保送輸球，其實會造成這樣的結果，跟9局下「短打佈陣」有關係，讓荷蘭將一支雙殺打神奇變成安打，得以攻占滿壘。
9局下、一二壘有人，面對陳鴻文首球，荷蘭開路先鋒西蒙斯（Andrelton Simmons）假裝突襲短打，成功吸引台灣隊的注意。下一球，西蒙斯在揮棒前，台灣迅速轉換危險的「短打佈陣」，一三壘趨前、二游補位，隨後西蒙斯將球砍往空一大片的中間地帶形成安打，荷蘭因而攻占滿壘。
台灣連兩場比賽都被對方的戰術所擊潰，第一場對以色列時，對手在滿壘出奇不意的突襲短打，結果造成暴傳失掉3分；第二場對荷蘭堤防對方短打，結果卻被砍出內野，雙雙種下敗因。
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