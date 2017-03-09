足球》7分鐘進3球 巴薩絕地逆轉晉歐冠8強

巴塞隆納逆轉。（法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕歐洲足球冠軍聯賽今演出絕地大反攻戲碼，西甲豪門巴塞隆納今在主場以6：1擊敗巴黎聖日耳曼，其中最後7分鐘連進3球，一舉彌補前役慘敗的缺憾，以6：5的總比分晉級8強，完成歐冠史上最不可思議的逆轉秀。

巴薩16強客場首戰以0：4慘敗給巴黎聖日耳曼，原本要晉級的機會已微乎其微，但這條紋軍團沒有放棄，今開賽才踢3分鐘就先由蘇阿雷茲（L.Suarez）頭錘破門，之後攻勢不斷，第50分鐘時已取得3：0領先。

儘管巴黎聖日耳曼第62分鐘進球，還是無法澆熄巴薩的反攻氣燄，第88分鐘時，內馬爾（Neymar）射進自由球再度開啟攻勢，傷停補時，他又再與羅伯托（S.Roberto）接連破網，完成這場令人驚艷的世紀逆轉秀。

巴塞隆納逆轉。（美聯社）