網球》印地安泉網賽 詹詠然偕瑞士公主開紅盤

詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲。（詹詠然提供）

〔記者林宗偉／綜合報導〕北美地區重量級的硬地賽事印地安泉網賽，台將今首輪傳回捷報，居第6種子的詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）氣勢高昂，花67分鐘就直落二美國阿塔屋（Raquel Atawo） /中國徐一璠組合，安抵16強。

首盤詹詠然與辛吉絲雖然發生2次雙發失誤，高於對手的1次，但5次破發點保住4次，破發機率80％遠優於對手的25%，輕鬆以6：1先馳得點。

次盤詹/辛配雖然一度陷入1：3落後，所幸倒吃甘蔗，終於在4：4平手後逆轉，最終以6：4收下勝利。

姊姊開胡，妹妹詹皓晴與新搭檔烏克蘭邦達蓮珂（Kateryna Bondarenko）合作，首輪將槓上烏克蘭人氣美女史維托琳娜／德國席格蒙。