以身擋球傷右手？ 林智勝：手沒事，別擔心

林智勝官方粉絲團昨轉達大師兄的話，表示手沒事，要粉絲們別擔心。（圖擷取自臉書「林智勝 Ngayaw Ake 粉絲團」）

〔即時新聞／綜合報導〕世界棒球經典賽中華隊8日出戰荷蘭，隊長林智勝在1局下時，以身擋住打者飛往2壘的強襲球，傳一壘順利刺殺打者後，不時甩手，表情不適，粉絲擔心他是否傷到右手。對此，林智勝官方粉絲團昨晚PO文轉達，大師兄手沒事，謝謝大家關心。

林智勝昨在台荷大戰5打數1安打、1次高飛犧牲打貢獻打點，還有1次四壞保送，守備也超拚。1局下半，鎮守二壘的林智勝，以身體擋住打者的強襲球時，疑似右手出狀況，經防護員緊急治療後，繼續留在場上奮戰，不過，仍不免引起粉絲擔憂。

林智勝官方粉絲團「林智勝 Ngayaw Ake 粉絲團」，昨晚PO出1張林智勝伸出右手大拇指比讚的照片，並表示「智勝請小編轉達：『謝謝大家的關心，手沒事喔！請大家不要擔心！！！』，也請大家繼續為台灣棒球加油！」

網友紛紛信心喊話，「辛苦了」、「大師兄加油」、「雖然最後輸了，但還是覺得你們很厲害，打了場精彩的比賽 」，「謝謝你們讓我們看到了一場好比賽」、「一定會繼續支持的」、「送南韓去打資格賽！」。