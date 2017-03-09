經典賽》他飆155公里猛送K 美媒：目前最犀利投手（影音）
2017/03/09 10:04
〔體育中心／綜合報導〕日本昨天擊敗澳洲，投手群最大亮點莫過於軟銀的千賀滉大，中繼2局送出4次三振，更狂飆155公里速球，讓美國媒體直呼，「這是經典賽至今看過最好的球質。」
千賀滉大6局下登板，雖然被肯內利（Tim Kennelly）敲安，單局卻飆出3次三振，包括對休斯（Luke Hughes）飆出的155公里，差1公里就追平生涯最快球速。
《棒球美國》記者JJ Cooper表示，除了吳昇桓之外，千賀滉大投出是經典賽進行至今最好的球種。千賀去年在軟銀戰績12勝3敗，169局狂飆181次三振，防禦率2.61。
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