經典賽》不介意全壘打沒了 山田哲人還「送暖」給小球迷

〔體育中心/綜合報導〕經典賽B組日本隊7日以11:6擊敗古巴,比賽途中發生小球迷硬接球的插曲,讓日本隊山田哲人的全壘打變成二壘安打,引起大批球迷批評。山田哲人事後對此表示不在意,希望小朋友再拿手套來進場加油。

這場比賽4局下,山田哲人在2出局二壘有人擊出左外野深遠飛球,眼看就要形成全壘打,一名小球迷在球落下前伸手接球,4名裁判商議,確定有球迷干擾守備,因此改判山田這支2分砲為二壘安打,因此得到1分。該名小球迷還自拍上傳至推特,引起網友們群起撻伐,連他在接球後被警衛關切、在欄杆上疑似難過啜泣的畫面都被一一拍下、上傳。

《日刊體育》報導,山田哲人說,「會拿手套進場的小朋友,是打棒球的少年吧。」他表示,自己完全不介意,「請不要因此討厭棒球,再拿手套來進場聲援。」山田哲人希望這名小朋友能以成為職業棒球員而努力,期待能一起站上球場,「我也朝著打完美的全壘打來努力。」

山田哲人。(美聯社)