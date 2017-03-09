經典賽》不介意全壘打沒了 山田哲人還「送暖」給小球迷
2017/03/09 12:20
〔體育中心／綜合報導〕經典賽B組日本隊7日以11：6擊敗古巴，比賽途中發生小球迷硬接球的插曲，讓日本隊山田哲人的全壘打變成二壘安打，引起大批球迷批評。山田哲人事後對此表示不在意，希望小朋友再拿手套來進場加油。
這場比賽4局下，山田哲人在2出局二壘有人擊出左外野深遠飛球，眼看就要形成全壘打，一名小球迷在球落下前伸手接球，4名裁判商議，確定有球迷干擾守備，因此改判山田這支2分砲為二壘安打，因此得到1分。該名小球迷還自拍上傳至推特，引起網友們群起撻伐，連他在接球後被警衛關切、在欄杆上疑似難過啜泣的畫面都被一一拍下、上傳。
《日刊體育》報導，山田哲人說，「會拿手套進場的小朋友，是打棒球的少年吧。」他表示，自己完全不介意，「請不要因此討厭棒球，再拿手套來進場聲援。」山田哲人希望這名小朋友能以成為職業棒球員而努力，期待能一起站上球場，「我也朝著打完美的全壘打來努力。」
山田哲人。（美聯社）
相關新聞
- 經典賽》台灣隊愛吃「鍋貼」？ 10年來這9場都輸1分
- 經典賽》對日本王牌敲轟 澳洲打者自己也不相信（影音）
- 經典賽》荷蘭「台灣殺手」葛瑞戈爾斯 曾對台敲再見轟
- 經典賽》張志豪超火燙 日媒稱讚恐怖二番
- 經典賽》以色列翻版？ 義大利宰小熊
推薦新聞
-
經典賽》不介意全壘打沒了 山田哲人還「送暖」給小球迷2017/03/09 12:20
-
台灣棒球沒長進？網友預測經典賽結果差點全中...2017/03/09 11:54
-
NBA》還是無法連勝！林書豪拿16分無力率籃網贏球2017/03/09 11:05
-
經典賽》他飆155公里猛送K 美媒：目前最犀利投手（影音）2017/03/09 10:04
-
足球》7分鐘進3球 巴薩絕地逆轉晉歐冠8強2017/03/09 09:21