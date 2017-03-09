經典賽Live》與荷蘭拚全勝晉級 以色列首局先轟3分

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 荷蘭 0 0 1 0 以色列 3 3 4 0

第一局

1下，以色列獲保送後又敲安，攻占一二壘，弗里曼（Nate Freiman）敲出適時安打送回1分；伯倫史坦（Zach Borenstein）滾地球再送回1分；拉凡威（Ryan Lavarnway）再敲適時安打，以色列攻下3分大局。

賽前報導

台灣隊昨天輸給荷蘭，A組確定由荷蘭、以色列晉級，今天雙方要拚全勝晉級，以色列再度推出大聯盟124勝投手馬奇斯（Jason Marquis），前役他對南韓僅用45球，3局無失分，休2天披掛上陣；荷蘭則推出前統一獅洋投柯德曼（Rob Cordemans）先發。