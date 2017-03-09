NBA》還是無法連勝！林書豪拿16分無力率籃網贏球

籃網輸球。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕前役扳倒西部勁旅灰熊的籃網，今日至亞特蘭大挑戰老鷹，欲尋求本季首度2連勝，同時是下半季以來客場8連戰的倒數第二站，可惜經過四節廝殺，以105：110落敗，林書豪攻下16分，可惜無力在最後關頭投進追平三分。

前役林書豪扮演「第四節先生」攻下11分、全場18分進帳，率隊贏得勝利，這回首節即攻下4分，但後半段就在板凳上休息，直到第二節中段才重返球場，先投進1顆三分球，並於最後3.6秒製造對方犯規，在罰球線上2罰中1，豪小子前兩節共出手7次，命中3球包括1顆三分球，攻下8分外帶3助攻，加上主力中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）13分進帳，助隊取得50：46領先。

易籃後，籃網雖在前半段與對手展開拉鋸戰，但林書豪下場後，替補的22歲壽星懷特海德（Isaiah Whitehead）不僅在三分線上犯規，又發生失誤，讓老鷹領先擴大至7分，但籃網吉爾派翠克（Sean Kilpatrick）挺身而出，單節攻下13分，助隊以80：81落後，仍有機會在第四節決勝負。

籃網末節曾靠著一記三分球，僅剩2分落後，可惜全場進攻籃板居於劣勢，先在52秒被老鷹籃下補進，即便林書豪隨即助攻給隊友得手，但最後吉爾派翠克卻被對手抄截，即便林書豪砍進三分球，可惜欲追平的三分球無法進球，與勝利失之交臂。

林書豪此役上陣近25分鐘，是傷癒復出最長，攻下16分、8助攻與3籃板，B.羅培茲18分、6籃板，吉爾派翠克砍進3顆三分球，攻下27分，布克（Trevor Booker）12分與8籃板。

老鷹部分，中鋒「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）11分、14籃板，施洛德（Dennis Schroder）31分與5助攻，米爾塞普（Paul Millsap）24分進帳。

籃網輸球。（美聯社）