500萬情蒐計畫曝光！網友這麼說...

台灣隊5：6輸掉比賽，確定無法晉級次輪。（特派記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊在本屆世界棒球經典賽中連輸兩場，無緣晉級下一輪，網友痛批棒協500萬情蒐費究竟花到哪。今早時代力量立委徐永明透過辦公室在批踢踢八卦版上，張貼此次相關支出內容，

時代力量立委徐永明辦公室，於批踢踢八卦版分享500萬情蒐資料內容。（圖擷取自批踢踢八卦版）

500萬情蒐計畫細項。（圖擷取自批踢踢八卦版）

《蘋果日報》報導，徐永明辦公室主人林鈺傑表示，早在台灣隊出發前，就已拿到情蒐計畫資料，會選擇公開，是希望能在透明、公開下，運用每筆支出，並得到有效、實用的資料。林鈺傑舉昨台荷大戰為例，8局下輪到荷蘭強棒葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius），他去年明明對左投打得比右投好，不解教練團還左投登場，而且該情蒐計畫資料的費用也令人匪夷所思，人都出國情蒐了，為何會有「購買情蒐資料費？」

500萬情蒐計畫細項。（圖擷取自批踢踢八卦版）

情蒐經費概算。（圖擷取自批踢踢八卦版）

至於情蒐人員名單，林鈺傑表示，因有個資法問題，所以暫時不公開，另外，這份文件是申請企劃書，當初約估需700多萬，但最後體育署僅核500萬，因此通稱500萬情蒐。

情蒐經費概算。（圖擷取自批踢踢八卦版）

這份資料為當初棒協提交的申請書，約估700萬，最後體育署僅核500萬。（圖擷取自批踢踢八卦版）

對此，網友怒批，「這比大學生系學會企劃還爛」；也有人大酸，「情蒐到派左投對didi」；還有人模仿情蒐小組的語氣，表示「自己沒實力，怪我不會情蒐？」；另有網友感嘆，「這國家太窮了，我建議直接花錢跟韓國買」，以及有必要「先情蒐一下台灣隊的牛棚」；但也有網友緩頰，「說真的，沒人補位的一壘，要怎麼情蒐才會有人去補位？」護航「情蒐只是給總教練參考的，總教練要鐵齒你花兩千萬也一樣」。