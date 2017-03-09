台灣棒球沒長進？網友預測經典賽結果差點全中...

台灣隊將在晚間對戰強敵南韓。（資料照，記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕4年一度的世界棒球經典賽（WBC）首輪預賽，台灣隊將於今晚對上強敵南韓，遺憾的是兩隊已確定遭到淘汰無緣8強，但兩隊勢必全力搶勝，以防下屆經典賽得從資格賽打起。但有趣的是，有網友在去年就預測台灣隊此次經典賽結果，準確程度讓網友紛紛回頭朝聖。

該名網友在PTT預測，台灣隊首戰將派郭俊麟先發，但未料以色列打擊大爆發，最後以8：3敗北，理由則為「情蒐不足」；第二戰對荷蘭預測嘟嘟潘威倫先發，在雙方比數緊咬情況下，陳鴻文或其他終結者在9下放火敗北。

至於第三戰對南韓，預測派出業餘小將或奇兵先發，但比賽前段就被對手打爆，可能僅靠林智勝、高國輝揮出陽春全壘打。事後檢討則會出現「如果派陳偉殷去投以色列會更好嗎？」、「經典賽失利主因？棒協：徵招不順利」、「場地導致失誤連連？教練團：不適應人工草皮」等話題。

雖然在細節方面非完全準確，晚間對南韓一戰也尚未開打，但前兩戰的結果和過程大致符合預測，讓不少網友朝聖「你有時光機吼~~請私密我本期大樂透號碼，謝謝」、「娘子啊!快跟牛魔王出來看上帝！」、「有神在此 特來路過」、「朝聖推」，似乎也顯見台灣棒球長年來失敗經驗類次，改善程度有限。