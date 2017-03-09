經典賽》台灣隊愛吃「鍋貼」？ 10年來這9場都輸1分

在棒球比賽中，網友常用「吃鍋貼」反諷自我安慰的人。而近10年來，有網友發現，台灣有高達9場可以贏球的比賽，最後都輸一分。示意圖。（資料照，記者張軒哲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕世界棒球經典賽台灣隊昨天和荷蘭隊打出一場精彩的比賽，五局上靠著張志豪轟出兩分砲加上其他打者安打串連，比數從2：4落後再以5：4反超荷蘭，一度讓球迷看到贏球的曙光，可惜9局下投手陳鴻文投出再見保送，終場台灣以5：6敗給荷蘭，也粉碎了晉級經典賽次輪的美夢。對此，有網友就整理出近10年來台灣隊「吃鍋貼」的場次，竟然有高達9場都有機會贏球的比賽，最後都以一分惜敗對手。

台灣隊昨天先發投手宋家豪、中繼投手江少慶對荷蘭隊表現都不錯，把失分控制在可追趕的範圍內，加上張志豪開轟以及其他打者安打有效串連，7局打完以5：4領先荷蘭隊，可惜8局下倪福德先被葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）擊出追平比數的二壘安打，接著9局下投手陳鴻文控球不穩投出再見保送，終場台灣就以5：6輸給荷蘭。

對於台灣隊再以「一分差」輸球作收，除了很多球迷表示可惜「又是雖敗猶榮」，感歎台灣隊雖然打得不差，但常常在比賽後半段遭到逆轉或是以小比分落敗，就有網友在PTT棒球版上整理出近10年來台灣隊「吃鍋貼」的場次，發現竟有高達9場比賽台灣都有機會贏球，但最後都以輸一分差來敗給對手。

這9場比賽包括：

2008年 奧運8搶3資格賽 台灣隊5：6敗給加拿大

2008年 奧運8搶3資格賽 台灣隊3：4敗給南韓

2008年 北京奧運 台灣隊7：8敗給中國大陸

2008年 北京奧運 台灣隊0：1敗給古巴

2008年 北京奧運 台灣隊8：9敗給南韓

2013年 經典賽 台灣隊 2：3敗給南韓

2013年 經典賽 台灣隊 3：4敗給日本

2015年 十二強賽 台灣隊 8：9敗給加拿大

2017年 經典賽 台灣隊 5：6敗給荷蘭