NBA》哈登單季失誤寫新高 爵士雙人組擊墜火箭（影音）

〔體育中心／綜合報導〕火箭王牌後衛哈登（James Harden）今天砍下35分，卻因為6失誤寫下難堪紀錄；爵士靠著海沃德（Gordon Hayward）與戈貝爾（Rudy Gobert）各得23分、總共46分的優異表現，以115：108帶走勝利，拿下4連勝。

「面對哈登，除了死守還是只能死守，」爵士總教練史奈德（Quin Snyder）賽後說。爵士在上半場就打出比火箭還兇猛的進攻，半場結束前曾領先達12分。哈登和卡佩拉在第3節開始追分，火箭一度追到65：69，但戈貝爾與海沃德又拿下4分穩住領先。

第4節火箭幾度追近，但差距仍然被爵士固定在5分上下。以戈貝爾為首的爵士防守讓火箭在外線吃足苦頭，下半場火箭的三分球投14只中3，全場比賽的籃板球總數也不敵爵士，因此敗下陣來。

海沃德得到23分、7籃板、4助攻，戈貝爾得到23分、10籃板，胡德（Rodney Hood）得到19分、6籃板；哈登得到35分、6​​助攻、4籃板，卻以6失誤寫下單季個人失誤新高紀錄，卡佩拉（Clint Capela）得到19分、12籃板。

哈登（左）攻下全場最高分，火箭仍不敵海沃德（右）率領的爵士。（美聯社）