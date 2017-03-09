NBA》馬刺輪休2主力 上演波總時代最大逆轉勝

吉諾比利（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天讓2名主力雷納德（Kawhi Leonard）、艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）輪休，最多一度落後28分。後3節比賽，馬刺不但加強防守，得分每節都超過30，終場以114：104擊敗國王，拿下總教練帕波維奇（Gregg Popovich）自1996年執教以來最大的逆轉勝。

開場後國王就在艾文斯（Tyreke Evans）獨得13分帶領下打出一波24：8，儘管馬刺替補前鋒貝坦斯（Davis Bertans）砍進三分球追回不少分數，但馬刺在首節最後4分鐘熄火，國王取得37：15領先。

季中來到國王的希爾德（Buddy Hield）率隊在第2節打出7：0，國王繼續保持20分以上領先。馬刺靠著安德森（Kyle Anderson）與米爾斯（Patrick Mills）慢慢追趕，半場結束時追到48：63。

第3節吉諾比利（Manu Ginobili）與P.加索（Pau Gasol）一內一外幫助馬刺追平，進入第4節，米爾斯與格林（Danny Green）連續砍進3分球，馬刺就此揚長而去。

馬刺全場三分球29投14中，命中率接近5成，是逆轉戰局的關鍵。吉諾比利得到19分、5助攻、4籃板，李伊（David Lee）得到18分、10籃板，米爾斯得到17分、10助攻；艾文斯得到26分、4助攻，拉比希瑞（Skal Labissiere）得到15分、6籃板。

馬刺在拿下本季第50勝之後，明天將前往奧克拉荷馬挑戰雷霆，屆時帕波維奇會讓雷納德與艾德瑞吉上場。

米爾斯（中）。（美聯社）