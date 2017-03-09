羽球》首闖全英公開賽16強 王子維今晚遭遇大馬球王李宗偉

王子維生涯首闖全英公開賽次輪。（取自王子維臉書粉絲專頁）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕22歲台灣「羽球王子」王子維三度參加全英公開賽，今年首闖16強，今天台灣時間晚上九點（MOD博斯無限台直播）將面對大馬球王李宗偉，這將是兩人首度碰頭。

王子維去年在全英公開賽會內登場，首輪不敵西班牙選手，前年則是生涯首度參加全英公開賽，當時會外賽首戰就止步，王子維昨天在全英公開賽首輪以17：21、21：19、21：14三局擊敗香港魏楠，奪下生涯在全英公開賽首勝。

突破首輪考驗後，王子維眼前還有難關，他將面對里約奧運銀牌、世界第一的大馬好手李宗偉，王子維先前受訪時曾透露，李宗偉是他最想對決的選手，想透過對戰檢視自己與高手間的差異。

世界排名今天更新，王子維從男單世界第25名上升到21名，寫下生涯新高，周天成則仍維持在世界第9，戴資穎也坐穩世界球后。

英國時差八小時，王子維今天被安排在中央場地出賽，另一名台將女單許雅晴也將在此場地出賽，對手是泰國名將伊瑟濃。

世界球后戴資穎預計台灣時間晚間10點40分提拍上陣，次輪對手是日本三谷美菜津，台灣「一哥」周天成16強明天凌晨兩點則要面對印尼老將索尼，小天握有對戰二連勝優勢。

王子維。（資料照，歐新社）

大馬球王李宗偉。（資料照，美聯社）

周天成。（資料照，歐新社）